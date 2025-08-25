DOLAR
İzmir'de Baraj Gölünde Boğulan 15 Yaşındaki Şükrü Yencilek Toprağa Verildi

İzmir Bayındır'da Ergenli Barajı'nda boğulan 15 yaşındaki Şükrü Yencilek, İzmir Adli Tıp'tan alınarak Arpalık Mezarlığında defnedildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:36
İzmir'in Bayındır ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Şükrü Yencilek (15)'in cenazesi toprağa verildi.

Cenaze Töreni

Cenaze, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Yencilek'in naaşı, Bayındır Hacı İbrahim Mahallesi Camisi'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arpalık Mezarlığında defnedildi.

Olay

Dün arkadaşlarıyla serinlemek için Ergenli Barajı'na giren Şükrü Yencilek, bir süre sonra suda kayboldu.

Arama ve kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Yencilek'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

