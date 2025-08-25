İzmir'de Baraj Gölünde Boğulan 15 Yaşındaki Şükrü Yencilek Toprağa Verildi
İzmir'in Bayındır ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan Şükrü Yencilek (15)'in cenazesi toprağa verildi.
Cenaze Töreni
Cenaze, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Yencilek'in naaşı, Bayındır Hacı İbrahim Mahallesi Camisi'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arpalık Mezarlığında defnedildi.
Olay
Dün arkadaşlarıyla serinlemek için Ergenli Barajı'na giren Şükrü Yencilek, bir süre sonra suda kayboldu.
Arama ve kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Yencilek'in cansız bedenine ulaşılmıştı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan çocuğun cenazesi defnedildi.