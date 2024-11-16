İzmir'de Bebeğin Ölümüne Sebep Olan Haşere İlaçlamasında İki Kişi Tutuklandı

İzmir'de Haşere İlaçlaması Sonrası Bebeğin Trajik Ölümü

İzmir'in Konak ilçesinde, haşere ilaçlaması sonrası yaşanan trajik olayda 1 yaşındaki Toprak Altay Kınalı'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 2 kişi tutuklandı. Olay, 14 Kasım 2023 tarihinde meydana geldi. Apartmandaki ilaçlama işlemi sonrası, alt ve üst katlarda ikamet edenler zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, küçük bebek ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Olayın ardından, gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili emniyet işlemleri tamamlandı. İlaçlamayı gerçekleştiren ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve yardımcı çalışan E.G. (44), adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Diğer bir şüpheli E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Sağlık Durumu ve Tedavi Süreci

İlaçlamadan etkilenen bir apartman sakini olarak hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi G.U., Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Açıklamalara göre, AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede, binanın ilaçlanmasında kullanılan maddelerin meskun mahalde kullanılması yasak olan tarım ilacı niteliğinde maddeler olduğu belirlenmiştir. Bu durum, olayın ciddiyetini bir kat daha artırmaktadır.

Olayın Detayları

İlgili olayla bağlantılı olarak, apartmanda yapılan haşere ilaçlama işlemi sonrası, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın zehirlenerek hayatını kaybetmesi, toplumda büyük bir şok etkisi yarattı. Hastaneye kaldırılan 3 kişi arasında bebeklerin annesi ve babası taburcu edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki bebeğin zehirlenerek ölmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.