İzmir'de Bebek Denize Atıldı: Anne Gözaltında

İzmir'de Şok Olay: Bebeğini Denize Attı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğini denize attığı iddia edilen bir kadın gözaltına alındı. Olay, Bengiler Mahallesi'nde meydana geldi. Gözlükleriyle denize giren anne, kucağındaki bebeği suya attı.

Olayın Gelişimi

Bu durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastane Süreci

Vatandaşlar tarafından hızlıca denizden çıkarılan 1 yaşındaki bebek, sağlık ekipleri tarafından derhal Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye ulaşan bebeğin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Anne Gözaltında

Olayın ardından, güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, söz konusu durumu tespit etti ve 30 yaşındaki anne Kevser C.'yi gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, Kevser C.'nin psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Şu an gözaltında bulunan Kevser C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olay, ilçede büyük bir üzüntü ve şok yaratırken, bebeğin durumu da merak ediliyor.