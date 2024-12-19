İzmir'de Bebek Ölümüne Neden Olan İlaç, Tarım Depoları İçin Üretildi

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Kasım'da gerçekleştirilen haşere ilaçlaması, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın yaşamını yitirmesine ve 3 kişinin zehirlenmesine neden oldu. Olayın ardından yapılan incelemeler, kullanılan ilaçların tarımsal depolarda kullanılan büyük kapasiteli ürünler olduğunu ortaya koydu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında değerlendirildi. Yayımlanan raporda, apartmanın Kahramanlar Mahallesi'nde tahtakurusu için yapılan ilaçlamada, evde ölçümlerin bazı gaz değerlerinin üst sınırları aştığını gösterdiği belirtildi.

İlgili raporda, evde kullanılan ilaçların tahıl, bakliyat, kuru meyve ambarları ve depolarında sıkça tercih edilen tarım ilaçları olduğu vurgulandı. Bu ilaçların, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış haşere ve böcek öldürücü kimyasallar olduğu kaydedildi. Ancak, bu ürünlerin yalnızca ''fumigasyon operatör belgesi'' sahibi kişiler tarafından kullanılması gerektiği açıklığa kavuştu.

Olayın ardından AFAD ekipleri, evde gaz ölçüm cihazı ile yaptıkları incelemede, cihazın sensörlerinin "OVER alarmı" verdiğini belirlendi. Bu alarm, hidrojen siyanür, hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazlarının ölçüm aralığını aştığını göstermekteydi. Tespit edilen aşırı değerlerin hidrojen siyanür için 50 ppm, hidrojen sülfür için 200 ppm ve karbonmonoksit için 500 ppm olduğu ifade edildi.

Kınalı'nın ailesinin avukatı Utku Turan, yapılan ölçümlerde aşırı derecede zehirli gazların tespit edildiğini belirtirken, tüm havalandırmalara rağmen zehirli gaz değerinin düşmediğini aktardı. Kimya yüksek mühendisi, ziraat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti de çalışmalara başladı.

Olayın detayları ise 12 Kasım'da, haşere ilaçlamasının ardından 14 Kasım saat 11.30 sıralarında yaşandı. Bu tarihte, bazı vatandaşlar ilaçlamadan etkilenirken, 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı ne yazık ki hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi edildi ve taburcu oldu.

Olayla ilgili olarak ilaçlamayı gerçekleştiren ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve çalışana yardımcı olan E.G. (44) tutuklanırken, işe aracılık eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölmesine, 3 kişinin de zehirlenmesine neden olan ilaçlamaya ilişkin hazırlanan raporlarda, ilaçlamanın büyük kapasiteli tarımsal ürün depolarında kullanılan ilaçlarla yapıldığı, evdeki ölçümde bazı gaz değerlerinin ölçüm üst sınırını aştığının tespit edildiği aktarıldı. Ailenin avukatı Utku Turan, AA muhabirine açıklama yaptı.

İzmir'in Konak ilçesinde 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölmesine, 3 kişinin de zehirlenmesine neden olan ilaçlamaya ilişkin hazırlanan raporlarda, ilaçlamanın büyük kapasiteli tarımsal ürün depolarında kullanılan ilaçlarla yapıldığı, evdeki ölçümde bazı gaz değerlerinin ölçüm üst sınırını aştığının tespit edildiği aktarıldı. Ailenin avukatı Utku Turan, AA muhabirine açıklama yaptı.