İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga, bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay, Bahar Mahallesi'nde E.L. ve A.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma sonucunda meydana geldi.

Kavga anında E.L., vücudunun çeşitli noktalarından bıçaklandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

Yaralı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın detayları ve nedenleri üzerinde soruşturma başlatıldı.