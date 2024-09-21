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İzmir'de Bıçaklı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı

Buca'da bıçakla hayatını kaybeden şahısla ilgili 2 kişi tutuklandı, güvenlik kamerası görüntüleri olayı aydınlattı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:56
İzmir'de Bıçaklı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Bıçaklama Olayı Gelişmeleri

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan bıçaklama olayında bir kişi hayatını kaybederken, olaya karışan iki şüpheli tutuklandı.

Olayın Detayları

Kozağaç Mahallesi 231/2 Sokak'ta 20 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ercüment Yıldırım, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şüpheliler Y.G. (64) ve oğlu E.G. (38) tarafından bıçaklandı. Yapılan incelemeler sonucunda Yıldırım, aldığı yaralar sebebiyle olay mahallinde yaşamını yitirdi. Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayın ardından Y.G. ve E.G. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan şüpheliler, tarife edilen şiddet dolu olayda, Yıldırım’a bıçakla saldırdığı iddialarıyla yargılanacak.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ayrıca, olay anına ait güvenlik kameraları kayıtları da nefes kesen detaylar sunuyor. Kayıtlarda, Yıldırım'ın bir otomobille kafeye geldikten sonra tartışma başlattığı, sonrasında Y.G. tarafından bıçaklandığı anlar yer alıyor. Yaralanan Yıldırım’ın bir süre yürüdüğü ve yığıldığı anların görüntüleri, olayı aydınlatmaya yardımcı oldu.

Bu trajik olay, Buca'da kameralara yansıyan görüntüler ile şiddetin ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini birkez daha gözler önüne serdi.

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