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İzmir'de Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki lisenin bahçesinde bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, öğrenciler ve yakınları arasında çıktı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:23
İzmir'de Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

İzmir'de Okul Bahçesinde Korkunç Kavga

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 3'ü öğrenci olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kavga, öğrenciler arasında başlayan bir tartışmanın ardından, öğrencilerin yakınlarının da müdahil olmasıyla büyüdü. Olayda bıçakların kullanılması sonucu yaralananlar oldu.

İhbar üzerine hemen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi ve Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı ve kamuoyuna konuyla ilgili daha fazla bilgi verileceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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