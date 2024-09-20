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İzmir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde bir bıçaklı kavga sonucunda yaralanan 42 yaşındaki Ercüment Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:51
İzmir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Bıçaklı Kavga Sonrası Ölüm

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, 42 yaşındaki Ercüment Yıldırım'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, Kozağaç Mahallesi'nde bulunan 231/2 sokakta, alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleşti.

Tartışma Büyüdü

Alınan bilgiye göre, Ercüment Yıldırım ile Y.G. (64) ve oğlu E.G. (38) arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada Yıldırım, göğsünden bıçakla yaralandı.

Yardım Çığlığı ve Hastane Süreci

Yaralanan Yıldırım, kavga sırasında bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı. Olayı fark eden bir paramedik hemşire derhal müdahale etti. Çevredeki insanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hayatını Kaybetti

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yıldırım'ı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Y.G. ve E.G. gözaltına alındı. İki şahsın emniyetteki işlemlerinin sürmekte olduğu bildirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını...

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını...

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

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