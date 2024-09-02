İzmir'de Bıçaklı Kavga: İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Bıçaklanma Olayı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dün yaşanan bir bıçaklı kavga sonucunda, 19 yaşındaki Furkan Can S. hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 18 yaşındaki S.K. ve 30 yaşındaki ağabeyi F.K., tutuklandı.

Güvenlik Kamerasında Olay Anı

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.K.'nın parkta oturan üç kişiyle tartışmaya başladığı ve sonrasında bıçaklı kavgaya dönüştüğü görülüyor. Furkan Can S., S.K. tarafından bıçaklandıktan sonra yere düştü.

Olayın Sebebi ve Sonrası

Olay, Sekiz Eylül Mahallesi rekreasyon alanında gerçekleşti. İddialara göre, S.K. ve ağabeyi F.K. ile Furkan Can S. arasında "omuz atma" meselesi yüzünden bir tartışma çıktı. Yaralanan Furkan Can S., hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.