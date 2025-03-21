İzmir'de Bıçaklı Kavga: İki Yaralı, İki Gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi'nde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavga sonucu iki kişi yaralandı.

Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma nedeniyle başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada K.Ş. ve D.Ç. bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili olarak, S.Y. ve E.K. adlı iki kişi, Karabağlar ilçesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.