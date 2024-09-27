İzmir'de Bıçaklı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın Defnedildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçakla yaralanarak hastanede 28 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden Esin K., son yolculuğuna uğurlandı.

29 Ağustos'ta eşi tarafından Ulus Meydanı'nda bıçaklı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Esin K., olaydan sonra kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 28 gün tedavi gördü. Ancak talihsiz kadın, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

Cenaze Töreni Duygusal Anlara Sahne Oldu

Esin K.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından aile bireylerine teslim edildi. Tekelli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Esin’in iki çocuğu ve babası Mustafa Okan katıldı. Aile üyelerinin gözyaşları arasında yapılan cenaze namazının ardından Esin K., Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın Detayları

Olay, boşanma aşamasında olan Esin K.'nin eşi Özkan K. tarafından elektrikli motosikletle giderken bıçakla saldırıya uğramasıyla başladı. Bu sırada, yanında bulunan arkadaşı Ebru D.'yi de öldüren şüpheli Özkan K., aynı bıçağı göğsüne saplayarak intihar etti.

Ağır yaralanan Esin K., hastanede uzun bir mücadele vermişti. Ne yazık ki, yaşadığı travmanın ardından hayata gözlerini yumdu.