İzmir'de Bir Doktorun Darbedildiği Anların Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

İzmir'de Doktorun Darbedilme Anları Güvenlik Kamerasında

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde bir kadın doktorun darbedildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Olay, 10 Ekim 2024'te gerçekleşti ve görüntülerde Sinem C. (23) ile Yağmur A. (24)'nın, doktor İrem Sarıkaya (26) ile tartıştığı ve ardından Yağmur A.'nın Sarıkaya’yı saçlarından çekerek yere düşürdüğü görülüyor.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Görüntülerde yaşanan olayın ardından çevredeki insanlar tarafları ayırmaya çalışıyor. Mücadele sonunda, Sarıkaya darbedilirken, darbe sonrası Yağmur A. olayın etkisiyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Sinem C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dava Süreci

Olayla ilgili olarak, Yağmur A. hakkında "sağlık çalışanı kadına karşı basit yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından, Sinem C. hakkında ise "sağlık çalışanı kadına karşı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından 3 ay ile 6 yıl 8 ay arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 11 Kasım 2024'te Yağmur A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve Sinem C.'nin adli kontrol şartı kaldırıldı.