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İzmir'de Bireysel Silahlanmaya Darbe: 3 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasadışı silah bulunduran 3 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mermiler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:53
İzmir'de Bireysel Silahlanmaya Darbe: 3 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de Bireysel Silahlanmaya Yönelik Operasyon

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütüldü.

Yasa Dışı Yollarla Üretilen Silahlar Ele Geçirildi

İlk belirlemelere göre, yasa dışı yollarla üretilen veya ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeklerine sahip olduğu tespit edilen kişilerin adreslerine yönelik baskın gerçekleştirilmiştir. Bu operasyon kapsamında yapılan aramalarda toplamda 4 tabanca, bir tüfek ve 1389 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 4 tabanca, tüfek ve 1389 fişek ele geçirildi.

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