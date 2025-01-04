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İzmir'de Bisikletli Çocuk İstinad Duvarından Düştü, Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde istinat duvarından düşen 14 yaşındaki bisikletli çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:59
İzmir'de Bisikletli Çocuk İstinad Duvarından Düştü, Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, 14 yaşındaki Tuna Toplar, bisikletiyle gittiği yolda istinat duvarını aşarak yola düştü ve ağır yaralandı.

Olay, Zafer Mahallesi Ahrandı mevkiinde, arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren Tuna’nın yokuş aşağı seyrettiği sırada gerçekleşti. Elektrikli bisikletiyle yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarını aşan Toplar, kontrolünü kaybederek yola düştü.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, yaralanan çocuğu Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı. Başını beton zemine çarptığı belirlenen Tuna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toplar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 50. Yıl Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olan Tuna'nın, okulun güreş takımında yer aldığı ve daha önce çeşitli müsabakalarda madalyalar kazandığı da öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde istinat duvarını aşarak yola düşmesi sonucu ağır yaralanan bisikletli...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde istinat duvarını aşarak yola düşmesi sonucu ağır yaralanan bisikletli çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Ekipler, olay yerinde incelemede bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde istinat duvarını aşarak yola düşmesi sonucu ağır yaralanan bisikletli...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde istinat duvarını aşarak yola düşmesi sonucu ağır yaralanan bisikletli çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Ekipler, olay yerinde incelemede bulundu.

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