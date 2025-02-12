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İzmir'de Boğulma Anı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

İzmir'de cesedi denizde bulunan Hüseyin Etli'nin suya düşme anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:13
İzmir'de Boğulma Anı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

İzmir'in Konak ilçesinde, kuvvetli akıntının neden olduğu boğulma olayı güvenlik kameralarında kaydedildi. Alsancak kordon boyunda, dün gece saatlerinde Hüseyin Etli (44) isimli kişinin cesedinin denizden çıkarılmasının ardından, otopsi işlemleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda devam ediyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Etli'nin sahile doğru yürüdüğü ve bir anda denize düştüğü anlar net bir şekilde yer alıyor. Bu görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Olay, Alsancak kordon boyunda, denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarının ardından meydana geldi. Gözlemciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş ve hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan deniz polisi, hareketsiz haldeki kişinin Hüseyin Etli olduğunu tespit etmişti.

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