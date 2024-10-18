İzmir'de Boşandığı Eşini Yaralayan Sanığa 17 Yıl Hapis Cezası

İzmir'de Eski Eşine Silahlı Saldırı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, boşanmış olduğu eşi Aysel Aydemir'i silahla yaralayan F.B., 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olayın detayları, Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada gün yüzüne çıktı.

Duruşma ve İfadeler

Duruşmaya sanık F.B., eski eşi Aysel Aydemir, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Aysel Aydemir, eski eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

F.B., duruşma sırasında olayı ağır tahrik altında yaptığını öne sürerek, "Korkutmak amacıyla yapmıştım. Tabancayı çıkardım ve acı çekmesi için bacaklarına ateş ettim, çok pişmanım." dedi.

Mahkeme Kararı

Avukatların savunmalarının ardından verilen karar, mahkeme heyeti tarafından açıklandı. F.B., "eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, cezalandırılmasında takdir ve iyi hal indirimleri uygulanmadı.

Olayın Gelişimi

Olay, 19 Haziran 2023 tarihinde Aysel Aydemir'in işe gitmek üzere evden çıkışı sırasında gerçekleşti. F.B., 5 yıl önce ayrıldığı ve koruma talebinde bulunduğu eşine saldırmış ve ardından yakalanarak tutuklanmıştı.