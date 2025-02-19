İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

İzmir Aliağa'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan Fatma Ş., olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:34
İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçakla Öldürüldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan Fatma Ş. (34), hayatını kaybetti. Olay, Güzelhisar Mahallesi'nde meydana geldi.

Tartışma Kanlı Sonuçlandı

Edinilen bilgilere göre, M.Ş. (40) ile boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında M.Ş., eşi Fatma Ş.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Fatma Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Faaliyetler Sürüyor

Jandarma yetkilileri, M.Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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