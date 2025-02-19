İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçakla Öldürüldü
İzmir'in Aliağa ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan Fatma Ş. (34), hayatını kaybetti. Olay, Güzelhisar Mahallesi'nde meydana geldi.
Tartışma Kanlı Sonuçlandı
Edinilen bilgilere göre, M.Ş. (40) ile boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında M.Ş., eşi Fatma Ş.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Fatma Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Faaliyetler Sürüyor
Jandarma yetkilileri, M.Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.