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İzmir'de Boşanma Sürecindeki Baba, Çocuğunu Tehdit Ettiği İçin Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden baba, sosyal medyada yayımladığı görüntüler sonrası adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:11
İzmir'de Boşanma Sürecindeki Baba, Çocuğunu Tehdit Ettiği İçin Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de Tehdit Skandalı: Baba Adliyede

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan korkunç olay, boşanma aşamasındaki bir baba için yargı süreçlerini başlattı. Şiyar A. (32), eşini tehdit etmek için çocuğu Yiğit Cemil A.'nın (7) boğazına bıçak dayarken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Karabağlar'daki evde meydana geldi ve ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü devreye girdi. Şiyar A., polis merkezinde yapılan işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.

İfadeler ve İddialar

Zanlı Şiyar A, suçlamaları reddetti ve eşinin kendisine iftira attığını iddia ederek, "Ben bir şey yapmadım. Bu görüntüler eski," şeklinde savunma yaptı. Ancak bu ifade, olayın ciddiyetini etkilemedi.

Çocukların Korunma Altına Alınması

Şikayet üzerine Fatma A. (26), boşanma aşamasındaki eşinin tehditlerine maruz kaldığını belirterek savcılığa başvurmuştu. İzmir Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili araştırmasını derinleştirerek babayı gözaltına aldı.

Olayın ardından, Şiyar A'nın yanında bulunan 3 yaşındaki Berat A. ve 7 yaşındaki Yiğit Cemil A., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. İzmir'deki bu olay, aile içindeki şiddetin ve tehditlerin ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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