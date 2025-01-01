İzmir'de Büyük İkramiye Kazanan Bilet Gezici Bayiden Satıldı

İzmir'de Gezici Bayiden Büyük İkramiye Çıktı

İzmir, yılbaşı özel çekilişinde büyük bir kazanç duyurusu ile çalkalanıyor. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişte, büyük ikramiyenin isabet ettiği üç biletten birinin sahibi, gezici bayi Serkan Biberci oldu. Biberci, satılan biletin sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken, kendisi için ayırdığı biletten ödül çıkmadığını belirtti.

Biberci'nin Başarı Hikayesi

48 yaşındaki Biberci, emekliliğinin ardından Milli Piyango gezici bayiliğine sadece 3 ay önce adım attığını söyledi. Yılbaşı döneminde, 150 bin liralık 1400 civarında yılbaşı bileti sattığını ifade eden Biberci, "Kendime bilet ayırdım ama maalesef çıkmadı," diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Bergama'dan Heyecan Verici Duyuru

İkramiyeyi kazanan biletin Bergama ilçesinden satıldığını öğrenen Biberci, bu haber karşısında büyük bir heyecan yaşadı. Milli Piyango yetkilileri tarafından tebrik edilen Biberci, "Bergama'dan ikramiye çıkmaz" algısını yıkarak, yerel halkı umutlandırmayı başardı.

Talihliyle Buluşa Umutlu Bakış

Biberci, kazanan kişinin kim olduğunu bilmediğini, fakat talihlinin kendisini de görmesini umduğunu dile getirdi. "Bileti sattığım için çok mutluyum, bu mükemmel bir duygu," diyen Biberci, kısa sürede böyle bir sevince vesile olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

İzmir'de, Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği üç biletten birini satan gezici bayi Serkan Biberci, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İzmir'de, Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği üç biletten birini satan gezici bayi Serkan Biberci, AA muhabirine açıklamada bulundu.