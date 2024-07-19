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İzmir’de büyük orman yangını kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı’dan yangın raporu

İzmir’in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan büyük orman yangını, yoğun bir müdahale süreci sonrasında kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların tamamının söndürüldüğünü ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu. İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya üzerinden detaylı bilgi paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 11:34
İzmir’de büyük orman yangını kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı’dan yangın raporu

Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 13.15'te başlayan ve Buca ilçesine yayılan yangına ilk müdahale 13.25'te gerçekleştirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangının büyümesini önlemek için karadan ve havadan yoğun bir mücadele verdiklerini belirtti. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması engellendi. Ayrıca Foça ilçesinde çıkan başka bir yangın da ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangınlarla ilgili açıklama yaparak, dün 9 farklı ilde yangın olduğunu ve bu yangınların tümünün kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı'nın konuşmasında şu ifadelere yer verildi:

“Edirne, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir Foça, Bornova ve Buca bölgelerindeki yangınlar, arkadaşlarımızın büyük mücadeleleri sonucunda kontrol altına alındı. Kararsız rüzgar nedeniyle alevler farklı yönlere yayıldı ve arkadaşlarımız bu durumdan zorlandı. Ancak herhangi bir can kaybı veya mal ziyanı yaşanmadı.”

Bakan Yumaklı, bazı kişilerin yangın bölgesine yardım için gereksiz yere yöneldiklerini belirterek, “Yüzde 100 yalan olan haberler dolaşıma sokuldu. İnsanlar bu haberler doğrultusunda yardım çağrısında bulunmuş gibi hareket etti. Bizler düzenli olarak açıklama yapıyoruz ve gerçek bilgilere ulaşmanız önemlidir” şeklinde konuştu.

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