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İzmir'de Çatıdan Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çatı onarımı yaparken düşen işçi Yaşar Bozkurt hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:43
İzmir'de Çatıdan Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

İzmir'de Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi Yaşar Bozkurt (60), hayata veda etti.

Edinilen bilgilere göre, Bozkurt, Tarık Dursun Sokak üzerindeki iki katlı bir inşaatın çatısında onarım çalışması yapıyordu. İşçi, çalıştığı esnada dengesini kaybederek, beton zemine düşmüş durumda bulundu.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İki çocuk babası Bozkurt'un yakınları, acı haberi alır almaz sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldular. Bozkurt'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti....

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti....

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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