İzmir'de Çelik Kasa Hırsızlığı: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

İzmir'de Çelik Kasa Hırsızlığı

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinden çelik kasa, cep telefonu ve çeşitli eşyaların çalındığı an, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından harekete geçti.

Hırsızlık İhbarı ve Soruşturma Süreci

Bir iş yeri sahibinin yaptığı ihbar sonrası, Konak bölgesindeki çalınan çelik kasa ve diğer eşyalar üzerinde detaylı inceleme başlatıldı. Ekipler, iş yerinin güvenlik kameralarında yaptıkları incelemelerde şüpheli F.Y.'nin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Yakalandı ve Tutuklandı

Polisin F.Y.'nin adresine gerçekleştirdiği operasyonda çelik kasa ve cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Hırsızlık anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine girerek bir odadan çelik kasayı ve alet çantasını diğer odaya taşıdığı görülüyor.

Ele geçirilen eşyalar, iş yeri sahibine teslim edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.