İzmir'de Çevre Toplantısı: Bakan Kurum, Başkan Tugay'ı Ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Bakan Kurum ile Bir Araya Geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ziyareti duyurdu.

İzmir Körfezi İçin Çözüm Üretilecek

Görüşmede, İzmir Körfezi’nin çevre sorunları üzerinde duruldu. Murat Kurum, geçen hafta İzmir'de düzenlenen toplantının sonuçlarını ele aldıklarını belirtti. Bu toplantıya, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kurum, toplantıda şunları kaydetti: "Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın tespitlerini değerlendirdik. Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık. Bilim insanlarımız İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yerel yönetimlerimizin uygulayacağı bir yol haritası çıkaracak. Bakanlık olarak, yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde atılması gereken adımların da takipçisi olacağız."