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İzmir'de Cezaevinden Firar Eden Eş, Genç Kadını Bıçaklayarak Öldürdü

İzmir'de cezaevi firarisi eşi tarafından bıçaklanan genç kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:04
İzmir'de Cezaevinden Firar Eden Eş, Genç Kadını Bıçaklayarak Öldürdü

İzmir'de Dehşet Veren Olay

İzmir'de, bir genç kadın, cezaevinden firar eden eşi tarafından evinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Çeşme süreciyle öne çıkan suçlarla dolu bir geçmişe sahip olan 26 yaşındaki Hasan Ç.'nin, açık cezaevinden kaçtıktan sonra yaşandı.

Firarinin Ardından Gelen Şiddet

Hasan Ç., hakkında 24 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunmasına rağmen, Firar ettikten sonra çaldığı otomobille İzmir'e ulaştı. Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde, eşi Melisa Ç. (25) ile karşılaşan zanlı, kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Melisa Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir çocuk annesi olan Melisa'nın ölümü, ailesi ve çevresinde büyük bir üzüntü yarattı.

Polisin Hızı ve Zanlının Yakalanması

Olayın hemen ardından harekete geçen polis ekipleri, Hasan Ç. için geniş çaplı bir operasyona başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 48 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı, saklandığı Karşıyaka'daki bir dere yatağında yakalandı. Şimdi, hem adaletin yerini bulması hem de benzer olayların önüne geçilmesi için hukuk süreci başlatılacak.

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