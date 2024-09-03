İzmir'de CHP İlçe Başkanı Yılmaz'a Yapılan Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Sıra Dışı Bir Olay

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın park halindeki aracına silahlı saldırı düzenlendi. Gece 03:30 sularında Sekiz Eylül Mahallesi'nde gerçekleşen bu olay sonrasında iki kişi gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Ahmet Yılmaz, evinin önünden silah sesleri duyduktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Yılmaz’ın aracına altı merminin isabet ettiğini belirlerken, çevrede 12 boş kovan buldu.

Şüphelilerin Durumu

Gözaltına alınan şüphelilerin, Kemalpaşa Belediyesi'nde çalıştıkları ancak yaklaşık bir ay önce işten çıkarıldıkları öğrenildi.

Başkan Yılmaz'dan Açıklama

Olayla ilgili olarak CHP İlçe Başkanı Yılmaz, ilçe binasında bir basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, olayın sadece kendisine yönelik bir saldırı olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi. Yılmaz, şunları belirtti:

"Dün gece saatlerinde aracıma yönelik yapılmış bu saldırının, dün itibariyle başlamış ve bitmiş bir olaydan ibaret olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Özellikle son birkaç aydır şahsıma yönelik hedef göstermeler bu süreci hazırlamıştır. Bu menfur saldırıyı CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'a yönelik değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz."

Yılmaz, olayla ilgili gerekli soruşturmanın devam ettiğini ve gösterdikleri ilgi için ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evininin önünde park halinde bulunan aracına silahla ateş edilmesine ilişkin 2 kişi yakalandı. CHP İlçe Başkanı Yılmaz, konuya ilişkin ilçe binasında bir basın açıklaması yaptı.

İzmir'de, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evininin önünde park halinde bulunan aracına silahla ateş edilmesine ilişkin 2 kişi yakalandı. CHP İlçe Başkanı Yılmaz, konuya ilişkin ilçe binasında bir basın açıklaması yaptı.