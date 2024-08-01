İzmir'de Cinayet Davasında Ağır Ceza Kararı

İzmir'de Dondurucuda Bulunan 4 Ceset

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen bir cinayet davasında, derin dondurucu ve buzdolabında Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin bulunmasının ardından tutuklanan sanık, ağır ceza ile yargılandı.

Tutuklu Sanığa Cezai İşlem

Sanık S.H, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" gibi suçlamalarla 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, S.H. cinayetleri işlediğini kabul etti.

Cinayetlerin Nedeni ve Savunma

S.H, Gulkamar Hanymova ile olan ilişkisini ve şüpheli konuşmalarını dile getirerek tartıştıklarını ve cinayetin burada şekillendiğini belirtti. Olay günü alkol aldığını da ifade eden S.H, tüm suçlamaları kabul etti. Tutuksuz sanık M.A ise davanın seyrine dair tanıklık yapmasına rağmen suçlamaları reddetti.

Mahkeme Kararı ve Olayın Gelişimi

Cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda, sanık S.H. hakkında her bir mağdura yönelik ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi. Tutuksuz sanık M.A'nın ise beraatına karar verildi.

18 Haziran 2023 tarihinde verilen ihbar sonucunda, polis ekipleri Bayraklı'daki bir eve gittiğinde derin dondurucuda ve buzdolabında cesetlere ulaştı. Olay sonrası S.H. Çeşme ilçesinde yakalanmıştı.