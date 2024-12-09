İzmir'de Cinayet: Eda Kuş Toprağa Verildi

İzmir'de Trajik Bir Olay: Eda Kuş'un Cenazesi Defnedildi

İzmir'in Konak ilçesinde, 29 yaşındaki Eda Kuş'un erkek arkadaşı E.B. tarafından öldürülmesi sonrasında cenazesi, yakını tarafından düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından aileye teslim edildi.

Eda Kuş'un cenazesi, Buca'daki Darul Kuran Camisine getirildi ve burada yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı, öğle vakti kılındıktan sonra <Menderes'teki Yeniköy Mezarlığı>na defnedildi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, 7 Aralık tarihinde yaşandı. E.B., otomobiliyle Gültepe Polis Merkezine giderek, aracında kız arkadaşı Eda Kuş'un cesedinin bulunduğunu ihbar etti. Polis ekipleri, genç kadının cinayet sebebiyle silahla vurulduğunu tespit etti. E.B. tutuklanırken, olayla ilgili verdiği ifadesinde, aralarındaki tartışma sonrası tabancanın kazara ateş aldığını ileri sürdü.

Bu trajik olay, İzmir'de kadına yönelik şiddet konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde, erkek arkadaşı E.B. tarafından öldürülen 29 yaşındaki kadının cenazesi Buca'daki Darul Kuran Camisi'nde kılınan namazın ardından Menderes'teki Yeniköy Mezarlığına defnedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, erkek arkadaşı E.B. tarafından öldürülen 29 yaşındaki kadının cenazesi Buca'daki Darul Kuran Camisi'nde kılınan namazın ardından Menderes'teki Yeniköy Mezarlığına defnedildi.