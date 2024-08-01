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İzmir'de Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Karşıyaka'da tüfekle öldürülen Osman Şahin'in katil zanlısı S.D. gözaltına alındı. Olayın detayları araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 21:54
İzmir'de Cinayet Şüphelisi Yakalandı

İzmir'de Cinayet Şüphelisi Yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda, evinde çıkan kavgada tüfekle vurularak hayatını kaybeden Osman Şahin'in katil zanlısı S.D. yakalandı.

Olayın Gelişimi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, 45 yaşındaki Osman Şahin'in ölümüne neden olan kişinin 47 yaşındaki S.D. olduğu belirlendi.

Ekipler, Konak ilçesinde saklanan şüpheliyi düzenledikleri bir operasyonla gözaltına aldı. S.D.'nin Osman Şahin ile arkadaş olduğu, ikilinin alkol alırken aralarında çıkan tartışma nedeniyle olayın patlak verdiği öğrenildi.

Tartışmanın Ardından Gelen Trajedi

Osman Şahin, eve gelen S.D. ile yaptığı tartışma sonrasında, kendi ruhsatlı tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti....

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti....

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti....

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti....

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti....

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde evinde çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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