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İzmir'de Çocuğa Çarpan Sürücü Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

İzmir'de 6 yaşındaki çocuğa çarparak yaralayan 17 yaşındaki sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocuğun tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:34
İzmir'de Çocuğa Çarpan Sürücü Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

İzmir'in Konak ilçesinde, 6 yaşındaki bir çocuğa çarparak yaralayan sürücü, adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. 15 Kasım tarihinde meydana gelen kazada, M.A. (17) isimli sürücünün otomobili, 1. Kadriye Mahallesi'nde yol kenarında arkadaşıyla oynayan M.T.Ö.'ye çarptı.

Kaza sonucu yaralanan çocuk, otomobilin altında kalıp sürüklenirken, M.A. çocuğu hastaneye götürdükten sonra olay yerinden kaçtı. İzmir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı ve şüphelinin bir evde saklandığını tespit etti.

M.A. gözaltına alındıktan sonra, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından yaralanan çocuğun Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

Olayın detayları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu üzücü kazanın, çocukların trafik güvenliği açısından alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getirdiği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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