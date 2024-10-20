İzmir'de Çok Katlı Binada Yangın Çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Adalet Mahallesi'nde yer alan bir sitenin A bloğunun 6. katında bulunan spor salonunda meydana gelen yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Olay sonrası hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Tahliye İle Güvenlik Sağlandı

Spor salonundaki tüm bireyler, ekipler tarafından zamanında tahliye edilerek güvende tutuldu. Yangının büyümesini engelleyen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ve ardından soğutma çalışmalarına geçti.

Hasar Tespiti ve Araştırma Devam Ediyor

Yangın sonucunda binada oluşan hasarın boyutu tespit edilirken, yangının nedeni ise araştırma altında. Yetkililer, konuyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çok katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çok katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.