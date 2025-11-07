İzmir'de Çöp Krizi Karasinek İstilasına Dönüştü — Şehir İlaçlanıyor

İzmir'de çöp toplama sorunları ve grevler karasinek yoğunluğunu artırdı; Tabip Odası, evde atık ayrıştırma ve acil önlem çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:11
Uzm. Dr. Yüce Ayhan uyarıyor: Hemen önlem alınmalı

İzmir'de aylardır süren çöp krizi, grev ve temizlik hizmetlerindeki aksaklıklar sonucu şehir genelinde karasinek yoğunluğu hızla arttı. Evlerde, restoranlarda ve araçlarda gözlemlenen bu artış, özellikle metropol ilçelerinde vatandaşlar için büyük rahatsızlık ve sağlık riski oluşturuyor.

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, son haftalardaki kara sinek yoğunluğuna ilişkin uyarılarda bulundu. Ayhan, artışın halk sağlığı açısından risk taşıdığını belirterek gerekli tedbirlerin vakit kaybetmeden alınması gerektiğini vurguladı ve vatandaşlara evde atık ayrıştırmanın önemini hatırlattı.

Dr. Ayhan, kara sineklerin hastalık taşıyıcı vektörler olduğunu belirterek, "Hastalık taşıyıcı etkenlerdir. Büyük salgınlar değil ama küçük küme enfeksiyonlar oluşturabilirler. Çöp yönetimi bu açıdan çok önemli" ifadelerini kullandı. Kentte zaman zaman yaşanan çöp toplama sorunlarının sinek popülasyonunu artırdığına dikkat çekti.

Ayhan ayrıca, çöplerin açıkta kalmasının sinek üremesini kolaylaştırdığını belirtti ve vatandaşlara şu önerilerde bulundu: çöplerin ağzı sıkıca kapalı poşetlerde konteynerlere bırakılması ve geri dönüşüm atıklarının ayrı toplanması hem çevre hem de sağlık açısından fayda sağlayacaktır. Yerel yönetimlerin ise bölgesel ilaçlama ve düzenli atık yönetimi uygulamalarını hızlandırması gerektiğini söyledi.

Özetle, İzmir'deki çöp yönetimi sorunları karasinek istilasını tetiklemiş durumda; uzmanlar hem bireysel hijyen önlemlerine hem de acil kurumsal müdahalelere dikkat çekiyor.

