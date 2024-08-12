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İzmir'de Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklama

İzmir'de, sosyal medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle bir kadın tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 19:41
İzmir'de Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklama

İzmir'de Tutuklama Gelişmesi

İzmir'de, sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği bir sokak röportajı sonrasında Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamalarıyla tutuklanan bir kadın şüpheli dikkatleri üzerine çekti.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak D.K. hakkında gözaltı kararı çıkararak, hukuki süreç başlattı. D.K., İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı ve adliye süreçlerinin ardından hakimlik karşısına çıkarıldı.

Sosyal Medya Üzerinden Gelen Tepkiler

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar sebebiyle takibe alınan D.K., hakimlik tarafından Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından tutuklandı. Olay, toplumda çeşitli tartışmalara yol açtı.

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