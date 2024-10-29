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İzmir'de Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü İzmir'de düzenlenen etkinliklerle kutlandı, havai fişek gösterileri ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:20
İzmir'de Cumhuriyet'in 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

İzmir, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Valilik tarafından Balçova Termal Otel'de düzenlenen kabül programı, Vali Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban'ın davetlileri karşılamasıyla başladı.

Saygı Duruşu ve Video Gösterimi

Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ayrıca Cumhuriyet konulu bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Vali Elban'ın Açıklamaları

Vali Elban, konuşmasında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmetle andığını belirterek, "Cumhuriyet'imizin 101. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu kutlu devleti bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm ecdadımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Türk Yıldızları Ekibine Teşekkür

Programda bulunan Türk Yıldızları ekibine gösterileri için teşekkür eden Vali Elban, ekip hakkında, "1992'de kurulmuş olan bu muhteşem ekip, bugün 500'üncü gösterisini İzmir'de sergileyerek özel bir başarıya imza attı." ifadesini kullandı. Ayrıca Türk Yıldızları'na plaket takdim etti.

Havai Fişek Gösterisi ve Resepsiyon

Vali Elban ve beraberindekiler programın sonunda pasta keserek kutlamayı tamamladı. Resepsiyona Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun gibi çok sayıda davetli katıldı.

Konak Meydanı'nda Kutlamalar

İzmir Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Konak Meydanı'nda 350 metrelik Türk bayrağı açarak yürüyüş ve fener alayı düzenledi. Akabinde yapılan havai fişek gösterisi büyük beğeni topladı. Ayrıca İZDENİZ şirketine ait gemiler, ışık gösterileriyle Körfez'i aydınlattı.

Gündoğdu Meydanı'nda Konser

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında, sanatçı Murat Boz Gündoğdu Meydanı'nda konser vererek kutlamalara renk kattı.

İzmir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı....

İzmir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterisi yapıldı.

İzmir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı....

İzmir'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterisi yapıldı.

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