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İzmir'de Darbede 3 Gözaltı: Olayın Detayları Açıklandı

İzmir'de bir kişiyi darbeden üç şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 21:11
İzmir'de Darbede 3 Gözaltı: Olayın Detayları Açıklandı

İzmir'de Şok Eden Darbe Olayı

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya üzerinden yayımlanan görüntüler üzerine başlatılan inceleme sonucunda, Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde yaşanan bir darp olayında 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Olayın Ardından Hızla Müdahale

Vali Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, darp görüntülerinin yayımlandığını ve durumu aydınlatmak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nin hemen harekete geçtiğini ifade etti.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin G.Ç. (20), E.E. (19) ve F.B. (21) olduğu belirlendi. Şüpheliler, ikametlerinde gözaltına alınarak, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlamalarıyla işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Güvenlik Olayları İle İlgili Açıklama

Vali Elban, kentteki huzur ve güvenliğin korunması için ilgili tüm birimlerin gerekli önlemleri almaya devam ettiğini, olayın takip edileceğini belirtti.

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