İzmir'de DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 6 Gözaltı

DEAŞ'a Yönelik Geniş Kapsamlı Operasyon

İzmir merkezli gerçekleştirilen terör operasyonunda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütüldü.

Finans Kaynaklarına Odaklanıldı

Operasyon, DEAŞ’ın finansal kaynaklarını hedef almak amacıyla teknik ve fiziki takip ile gerçekleştirildi. Bu süreçte toplamda 9 zanlının kimlikleri tespit edilerek, saklandıkları 7 farklı ildeki adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yakalama Süreci Devam Ediyor

Gerçekleşen baskınlarda 6 şüpheli yakalanırken, yurt dışında bulunan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.