İzmir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 şüpheli tutuklandı

İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 20 Şüpheli Tutuklandı



İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 20 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Menemen ilçesinde örgütsel faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanırken, yapılan aramalarda silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.