İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 27 Gözaltı

DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Geniş Kapsamlı Operasyon

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 13 ilde eş zamanlı hareket edildi ve 27 şahıs gözaltına alındı.

Operasyon Hakkında Bilgiler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen bu operasyon, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik bir dizi araştırma sonucunda gerçekleştirildi.

30 şüpheli hakkında yakalama kararı verilirken, söz konusu operasyonda İzmir'in yanı sıra Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da da eş zamanlı olarak işlemler gerçekleştirildi.

Devam Eden Soruşturmalar

Operasyonun sürdüğüne dair açıklamalarda bulunarak, aranan 3 kişinin de listede yer aldığı belirtildi. Yetkililer, bu kişi ve diğer şüpheli şahıslarla ilgili soruşturmanın derinlemesine devam ettiğini duyurdu. Güvenlik güçleri, ülke genelinde terörle mücadele çabalarını sürdürüyor.