İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 9 Zanlı Gözaltında

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 zanlı yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon

İzmir'de düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve propaganda yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Ekipler, geçmişte çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve faaliyetlerine devam ettikleri belirlenen 10 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. Firari durumda bulunan diğer zanlının yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.