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İzmir'de DEAŞ Operasyonunda 10 Gözaltı

İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, 31 yabancı uyruklu ise İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:55
İzmir'de DEAŞ Operasyonunda 10 Gözaltı

İzmir'de DEAŞ'a Yönelik Büyük Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen kapsamlı bir operasyon düzenleyerek 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturmada, şüphelilerin geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde aktif olarak yer aldıkları belirlendi.

Gözaltı Kararları ve Yapılan Aramalar

Alınan gözaltı kararı doğrultusunda, güvenlik güçleri şüphelilerin ikametlerinde aramalar gerçekleştirdi. Bu aramalarda dijital materyallere el konuldu ve toplamda 10 kişi gözaltına alındı. Firari olarak aranan bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Yabancı Uyrukluların Durumu

Operasyonun bir parçası olarak, şüphelilerin evlerinde bulunan 31 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. Bu kişilerin işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.

Terörle mücadele kapsamında yapılan bu operasyonların, ülke güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sunması bekleniyor.

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