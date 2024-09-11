İzmir'de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama Sayısı İkiye Yükseldi

İzmir’de DEAŞ’a Yönelik Geniş Kapsamlı Operasyon

İzmir ilinde gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ’a yönelik büyük bir operasyon sonucunda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir merkezli olarak 13 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alınan 28 şüpheliden 22’si, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor

Gözaltı kararı verilen diğer 2 şüphelinin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Operasyon kapsamında İzmir'in yanı sıra Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana gibi illerde de aramalar yapılarak toplamda 28 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 13 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli 13 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalandı.