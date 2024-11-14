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İzmir'de Dolandırıcılığa 2 Milyon Lira: Zanlı Tutuklandı

İzmir'de kendini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 milyon lira dolandırıcılığı yapan zanlı, yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:59
İzmir'de Dolandırıcılığa 2 Milyon Lira: Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Dolandırıcılık Olayında Şok Gelişme

İzmir'de, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 4 kişiden toplam 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para dolandırdığı iddia edilen zanlı, gözaltına alındı ve tutuklandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka, Konak ve Buca ilçelerinde 8-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen dolandırıcılık vakalarını incelemek üzere çalışma başlattı.

Polis, olay mahallelerindeki güvenlik kameralarını tarayarak şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, zanlı K.A. Muğla'da yakalandı.

Zanlının Yöntemi ve Tutuklanması

Gözaltına alınan K.A'nın, telefonla aradığı dört kişinin adreslerine giderek ziynet eşyalarını ve paralarını aldığını belirledi. Güvenlik kameralarında ise, şüphelinin şapka ve güneş gözlüğü takarak telefonla konuşması dikkati çekiyor.

Emniyet sürecinin ardından adliyeye sevk edilen K.A, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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