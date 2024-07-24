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İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

İzmir'de gayrimenkul dolandırıcılığı yapan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:36
İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama

İzmir'de Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

İzmir'de, düşük fiyata gayrimenkul satma vaadiyle bir kişiyi 150 bin lira dolandırdığı belirlenen 5 şüpheli arasında 3 kişi tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin Milli Emlak'a ait Buca'daki gayrimenkulü oldukça düşük bir fiyatla satacağını söyleyerek 150 bin lira dolandırılmasının ardından harekete geçti.

Polis Operasyonu

Yürütülen operasyonlar neticesinde, dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştiren 5 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Ekipler, Buca ve Konak'ta tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Yakalanan Şüpheliler:
  • C.C
  • B.T
  • İ.K
  • M.Ç
  • C.T

Adli Süreç

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. C.C, B.T ve İ.K. tutuklanırken, diğer iki şüpheli M.Ç ve C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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