İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dolandırıcılık suçlamasıyla 5 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:22
İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de 5 Dolandırıcı Tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonu sonucu 5 zanlı tutuklandı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcılık Yöntemleri Açığa Çıkarıldı

Yetkililer, şüphelilerin tutuklu ve hükümlülerin ailelerine ulaşarak kendilerini sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve avukat olarak tanıttığını belirtti. Zanlıların tanıdıkları yüksek kamu görevlileri ile yargıdaki üst düzey kişiler aracılığıyla, aile üyelerine beraat ve TOKİ'den ev vaadinde bulunduğu iddia edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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