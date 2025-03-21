İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dolandırıcılıkla 44 milyon lira zarara yol açan 6 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:40
İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir çalışma yürüttü.

Şüphelilerin Suçlama ve Zarar Miktarı

Operasyon, ilçedeki bir tarım kooperatifinin iş ve işlemleriyle ilgili olarak "nitelikli zimmet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kooperatif ve ortaklarını 44 milyon lira zarara uğrattıkları belirtildi.

Gözaltına Alınan Şahısların Durumu

Şüpheliler, tarım kooperatifinin önceki dönem yönetim kurulu üyesi ve çalışanları arasından seçildi. Gözaltına alınan 7 kişiden, işlemlerinin ardından 6'sı tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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