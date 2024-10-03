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İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:30
İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

İzmir merkezli dört ilde gerçekleştirilen kapsamlı bir dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütüldü.

Dolandırıcılık Yöntemleri

Yetkililer, dolandırıcıların "İddia kuponu kazandınız, sigorta ve gümrük masraflarını ödeyince para hesabınıza geçecek" gibi sahte mesajlarla birçok kişiyi mağdur ettiğini tespit etti.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için İzmir, İstanbul, Adana ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sonuç ve Tutuklamalar

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Emniyet, dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

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