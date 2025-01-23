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İzmir'de Down Sendromlu Çocuğa Şiddet Suçlaması: Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

İzmir'de komşusunun down sendromlu oğlunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:55
İzmir'de Down Sendromlu Çocuğa Şiddet Suçlaması: Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

İzmir'de Down Sendromlu Çocuğa Darbe İddiası

İzmir'in Bornova ilçesinde, 53 yaşındaki Mustafa Yılmaz, down sendromlu oğlu Emirhan Yılmaz'ın (17) üst komşusu T.Ö. tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayette bulundu. Olayın ardından T.Ö. gözaltına alındı ve emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kendisini savunamayacak durumda olan kişiyi kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Serbest Bırakıldı, Ancak Süreç Devam Ediyor

T.Ö., çıkarıldığı hakimlikce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba Yılmaz, çocuğunun özel durumunu komşusuna bildirmesine rağmen gerekli anlayışı göremediklerini ifade etti. Oğlunun ayak parmağı ve sırtında kırıklar oluştuğunu belirten Yılmaz, adli sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Ailenin Avukatı Açıklamalarda Bulundu

Ailenin avukatı Hasan Akgün, her bireyin özel çocuklara saygı göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Bu çocuklarımıza toplumsal anlayış ve saygı bekliyoruz. Çocukta 3 kırık tespit edildiği için cezanın ağırlaştırılmasını talep ediyoruz," dedi.

İzmir'de, komşusunun down sendromlu oğlu Emirhan Yılmaz'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan...

İzmir'de, komşusunun down sendromlu oğlu Emirhan Yılmaz'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba Yılmaz, çocuğunun özel durumu komşusuna bildirmesine rağmen ondan anlayış göremediklerini belirtti.

İzmir'de, komşusunun down sendromlu oğlu Emirhan Yılmaz'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan...

İzmir'de, komşusunun down sendromlu oğlu Emirhan Yılmaz'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba Yılmaz, çocuğunun özel durumu komşusuna bildirmesine rağmen ondan anlayış göremediklerini belirtti.

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