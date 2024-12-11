İzmir'de Duvarı Yıkarak Hırsızlık Yapan Şüphelilerden Biri Tutuklandı

İzmir'de Hırsızlığa Geçit Yok!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yan daireden hırsızlık yapan iki şahisten biri tutuklandı. Postacılar Mahallesi'nde, 15 Kasım tarihinde Ahmet Sağlam'ın evine kısmen yıkılmış bir duvar aracılığıyla girilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Hızla Yakalandılar

Polis, Sağlam'ın şikayetinin ardından yaptığı araştırmalarda, yan dairede oturan F.C. (43) ve G.C. (24) isimli şüphelilerin olaydan sonra Ankara'ya gittiğini ve ardından tekrar İzmir'e döndüğünü tespit etti. Ekipler, şüphelilerin farklı adreslerdeki izlerini sürerek, hem F.C. hem de G.C.'yi yakaladı. Yapılan aramalarda çalındığı tahmin edilen bazı eşyalar ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C., tutuklanırken, G.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.C., ifadesinde psikolojik problemleri bulunduğunu ve hırsızlık sırasında alkolün etkisi altında olduğunu öne sürdü.

Olayın gelişimi, hırsızlık suçuna karşı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleyi bir kez daha gözler önüne serdi.