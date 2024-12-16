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İzmir'de Duygu Bölükbaş'ın Ölümü: Sanıklar Hakim Karşısında

İzmir'de Duygu Bölükbaş'ın banyoda ölü bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı ve halası yargılanmaya başlandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 22:48
İzmir'de Duygu Bölükbaş'ın Ölümü: Sanıklar Hakim Karşısında

İzmir'de Duygu Bölükbaş'ın Ölümü Üzerine Yargı Süreci Başladı

İzmir'in Bornova ilçesinde Duygu Bölükbaş (33) evinde bulunan cesediyle ilgili davada erkek arkadaşı Emre T. (30) ve halası S.T. yargılanmaya başlandı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Emre T, tutuksuz sanık S.T. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Emre T’nin Savunması ve Olayın Gelişimi

Duruşmada savunma yapan Emre T, suçlamaları reddetti. Olay günü taşınıyor olduklarını belirten Emre T, “Aramızda sorun yoktu. Banyoya girdiğimde Duygu'nun kendisini astığını fark ettim ve onu kurtarmak için mücadele ettim” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Duygu’yu lavaboda olduğunu söyleyerek sorduğunda, kapıyı çaldım fakat ses gelmeyince kapıyı söküp içeri girdim. 112’yi ben aradım” diye ekledi.

S.T.'nin İfadeleri

Tutuksuz sanık S.T. ise odanın kapısını çaldığını ve Emre T'nin kapıyı açtığını belirtti. “Emre'ye Duygu’yu sorduğumda, tuvalette olduğunu söyledi. Birkaç kez kapıyı çaldım ve açılmadı. Emre kapıyı açtıktan sonra Duygu’yu astığını gördüm. Tüm gücümle bağırdım ve yardım istedim” dedi.

Dava Süreci ve İddialar

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. Olay, 3 Kasım 2022'de Duygu Bölükbaş’ın evindeki banyoda cesedinin havlupana asılı olarak bulunmasıyla başlamıştı. İlk başta intihar olarak değerlendirilen olayın ardından, İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan raporda Duygu Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde Emre T.'ye ait DNA'nın bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun sonucunda, Emre T. 22 Mart 2024'te gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Emre T. hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, S.T. için ‘yalan tanıklık’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştır.

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