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İzmir'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurlarından kurtarılan 44 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:46
İzmir'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Görevli ekipler, hemen bölgeye yönlendirildi.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Açıklamalara göre, Çeşme açıklarında bir lastik bot içinde bulunan düzensiz göçmenler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmişti. Ekipler, hızlı bir şekilde müdahale ederek grubun kurtulmasını sağladı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Bu operasyon, bölgede devam eden göçmen krizine yönelik bir başka önemli adım olarak kaydedildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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