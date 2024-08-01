İzmir'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir Açıklarında Kurtarma Operasyonu

Son gelişmelere göre, İzmir açıklarında düzenlenen operasyonda 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Menderes ilçesi açıklarında 36 göçmen de gözaltına alındı.

Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen Bot

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botun yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgeye hızlıca ekipler sevk edildi.

Kurtarma ve Gözaltı Süreci

Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 51 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı. Aynı zamanda, Menderes ilçesinde durdurulan başka bir lastik bottaki 36 göçmen, çoğunluğu çocuk olmak üzere, karaya çıkarıldı.

Yabancı Uyrukluların Süreci

Kurtarılan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 36 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.